В Благовещенске местному жителю предъявили обвинение в организации азартных игр

«Следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). По данным следствия, в период с мая 2022 года по ноябрь 2024 года обвиняемый в помещении здания, расположенного на улице Шевченко в городе Благовещенске, осуществлял деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования по принципу казино», — говорится в сообщении.
Дело возбудили по результатам оперативно-разыскной деятельности сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области.
Проведены обыски в помещении, изъяты необходимая документация, игровое оборудование, также денежные средства в сумме около 8 млн рублей. В настоящее время проводятся следственные действия.