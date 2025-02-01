В Благовещенске местному жителю предъявили обвинение в организации азартных игр

«Следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). По данным следствия, в период с мая 2022 года по ноябрь 2024 года обвиняемый в помещении здания, расположенного на улице Шевченко в городе Благовещенске, осуществлял деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования по принципу казино», — говорится в сообщении.