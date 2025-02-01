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В Астрахани возбудили дело после избиения сотрудника ФСБ

АСТРАХАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении пяти жителей Астрахани, которых подозревают в избиении сотрудника регионального УФСБ. Подозреваемые задержаны, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Источник: Reuters

«Следственным отделом по Кировскому району городу Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 26 января 2025 года компания из пяти человек, находясь около одного из домов на улице Адмиралтейской Кировского района Астрахани, окружила сотрудника регионального УФСБ и нанесла ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего скрылась. 30 января при взаимодействии регионального подразделения СК с управлениями ФСБ и Росгвардии по Астраханской области подозреваемые были задержаны.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, угрозы жизни у сотрудника регионального УФСБ нет, он находится дома.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование уголовного дела.

СК