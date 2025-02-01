В Астрахани возбудили дело после избиения сотрудника ФСБ

«Следственным отделом по Кировскому району городу Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, вечером 26 января 2025 года компания из пяти человек, находясь около одного из домов на улице Адмиралтейской Кировского района Астрахани, окружила сотрудника регионального УФСБ и нанесла ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего скрылась. 30 января при взаимодействии регионального подразделения СК с управлениями ФСБ и Росгвардии по Астраханской области подозреваемые были задержаны.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе, угрозы жизни у сотрудника регионального УФСБ нет, он находится дома.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование уголовного дела.