В Астрахани возбудили дело после избиения сотрудника ФСБ

По данным ведомства, вечером 26 января 2025 года компания из пяти человек, находясь около одного из домов на улице Адмиралтейской Кировского района Астрахани, окружила сотрудника регионального УФСБ и нанесла ему множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего скрылась. 30 января при взаимодействии регионального подразделения СК с управлениями ФСБ и Росгвардии по Астраханской области подозреваемые были задержаны.