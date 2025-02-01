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В Тюменской области задержали подозреваемого в избиении двоих жителей Башкирии

Полиция задержала жителя Тюменской области, избившего двоих туймазинцев.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Туймазах произошел конфликт, в ходе которого 28-летний житель Тюменской области избил двоих местных жителей. Сотрудники полиции его задержали.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, в больницу в Туймазах привезли 35 и 36-летних мужчин с травмами головы. Врачи сообщили в полицию, после чего стражи порядка нашли и задержали подозреваемого в нанесении телесных повреждений.

Как выяснилось, двое местных жителей повздорили в баре с незнакомцем. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой подозреваемый избил обоих.

— В результате выяснения отношений, злоумышленник нанес двоим мужчинам множественные удары руками по голове, — сообщили в МВД по Башкирии.

Оказалось, что после избиения двоих туймазинцев, житель Тюменской области скрылся на родине. Стражи порядка разыскали его там и задержали. Ранее судимый мужчина признался в содеянном, в скором времени ему изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по двум статьям о причинении легкого и тяжкого вреда здоровья.

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