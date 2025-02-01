В Тюменской области задержали подозреваемого в избиении двоих жителей Башкирии

Оказалось, что после избиения двоих туймазинцев, житель Тюменской области скрылся на родине. Стражи порядка разыскали его там и задержали. Ранее судимый мужчина признался в содеянном, в скором времени ему изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по двум статьям о причинении легкого и тяжкого вреда здоровья.