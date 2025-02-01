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Количество закрытых из-за ОРВИ саратовских школ выросло до 22

САРАТОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Количество школ, закрытых на карантин в Саратовской области из-за распространения гриппа и ОРВИ, увеличилось до 22, а отдельных классов — до 373. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

Источник: Reuters

«В связи с выявленными случаями заболеваний гриппом и ОРВИ полностью закрыты четыре детских сада Александрово-Гайского и Самойловского районов, 22 школы в 12 муниципалитетах. Частично закрыты 14 детских садов (20 групп), 89 школ (373 класса)», — говорится в сообщении.

По данным на 30 января, в Саратовской области было закрыто 13 школ.

По информации министерства здравоохранения региона, на прошлой неделе в Саратовской области зарегистрировали более 13,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Эпидпорог превышен на 14,5%. За неделю в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 15,4%.

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