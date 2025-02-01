Количество закрытых из-за ОРВИ саратовских школ выросло до 22

По информации министерства здравоохранения региона, на прошлой неделе в Саратовской области зарегистрировали более 13,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Эпидпорог превышен на 14,5%. За неделю в регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 15,4%.