В Иркутске безнадзорная собака укусила ребенка в подъезде

В Иркутске несовершеннолетняя девочка получила компенсацию после укуса бродячей собаки. Прокуратура Октябрьского района проверила обращение местной жительницы о нападении безнадзорного животного на его дочь, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что в апреле 2024 года в подъезде многоквартирного дома в Октябрьском районе столицы Приангарья на лестничной площадке собака укусила ребенка, тем самым причинив ей телесные повреждения в виде укушенных ран.
В целях защиты нарушенных прав девочки прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении администрации компенсировать моральный вред, причиненный нападением животного без владельца.
Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда с органа местного самоуправления в размере 25 тысяч рублей. Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры района.