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В Иркутске безнадзорная собака укусила ребенка в подъезде

Девочка получила телесные повреждения.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске несовершеннолетняя девочка получила компенсацию после укуса бродячей собаки. Прокуратура Октябрьского района проверила обращение местной жительницы о нападении безнадзорного животного на его дочь, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что в апреле 2024 года в подъезде многоквартирного дома в Октябрьском районе столицы Приангарья на лестничной площадке собака укусила ребенка, тем самым причинив ей телесные повреждения в виде укушенных ран.

В целях защиты нарушенных прав девочки прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении администрации компенсировать моральный вред, причиненный нападением животного без владельца.

Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда с органа местного самоуправления в размере 25 тысяч рублей. Исполнение решения суда поставлено на контроль прокуратуры района.

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