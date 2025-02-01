В Иркутске безнадзорная собака укусила ребенка в подъезде

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, установлено, что в апреле 2024 года в подъезде многоквартирного дома в Октябрьском районе столицы Приангарья на лестничной площадке собака укусила ребенка, тем самым причинив ей телесные повреждения в виде укушенных ран.