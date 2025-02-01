В Крыму собрали более 30 тонн загрязнённого мазутом грунта

Ранее сообщалось, что 30 бойцов Крымского студенческого десанта РСО участвовали в ликвидации последствий разлива мазута в Чёрном море. С 27 по 31 января они проводили санитарные работы на побережье близ Судака, разместившись на базе Арт-кластера «Таврида».