В Крыму собрали более 30 тонн загрязнённого мазутом грунта

Об этом сообщили в МЧС России.
Согласно информации ведомства, спасатели и волонтёры очистили 4,5 километров береговой линии. С побережья вывезли 21 тонну загрязнений.
Мониторинг ситуации продолжается с использованием беспилотных летательных аппаратов и морских судов.
Ранее сообщалось, что 30 бойцов Крымского студенческого десанта РСО участвовали в ликвидации последствий разлива мазута в Чёрном море. С 27 по 31 января они проводили санитарные работы на побережье близ Судака, разместившись на базе Арт-кластера «Таврида».