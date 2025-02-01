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В Крыму собрали более 30 тонн загрязнённого мазутом грунта

За сутки в Крыму собрали свыше 30 тонн загрязнённого нефтепродуктами песка и грунта.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Об этом сообщили в МЧС России.

Согласно информации ведомства, спасатели и волонтёры очистили 4,5 километров береговой линии. С побережья вывезли 21 тонну загрязнений.

Мониторинг ситуации продолжается с использованием беспилотных летательных аппаратов и морских судов.

Ранее сообщалось, что 30 бойцов Крымского студенческого десанта РСО участвовали в ликвидации последствий разлива мазута в Чёрном море. С 27 по 31 января они проводили санитарные работы на побережье близ Судака, разместившись на базе Арт-кластера «Таврида».

экология