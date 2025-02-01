Красноярка лишилась 2,8 млн рублей из-за мошенников с криптобиржей

По информации прокуратуры, мошенническая схема начала разворачиваться в октябре 2024 года, когда неизвестный «брокер» связался с женщиной по телефону и убедил ее заняться инвестициями. Испытывая финансовые трудности, она согласилась на предложение. Вскоре после этого ее передали другому «специалисту», который объяснил основы торговли криптовалютой и помог установить специальное приложение. Первые инвестиции принесли ей убыток в размере 30 тысяч рублей.