Красноярка лишилась 2,8 млн рублей из-за мошенников с криптобиржей

По информации прокуратуры, мошенническая схема начала разворачиваться в октябре 2024 года, когда неизвестный «брокер» связался с женщиной по телефону и убедил ее заняться инвестициями. Испытывая финансовые трудности, она согласилась на предложение. Вскоре после этого ее передали другому «специалисту», который объяснил основы торговли криптовалютой и помог установить специальное приложение. Первые инвестиции принесли ей убыток в размере 30 тысяч рублей.
После этого мошенники убедили женщину, что сумма слишком мала для получения значительного дохода, и она вложила еще 200 тысяч рублей. В течение месяца лжеброкеры постоянно выходили на связь, настаивая на внесении дополнительных средств. В результате жительница Красноярска одолжила деньги у матери, заложила свою квартиру и оформила кредиты на общую сумму 2,6 миллиона рублей.
Лишь позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Прокуратура вновь призывает граждан быть осторожными и не доверять звонкам с незнакомых номеров, а также избегать участия в финансовых сделках, требующих предоставления личных данных и реквизитов банковских карт.