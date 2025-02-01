Мальчик и девочка попали в больницу после ночного ДТП в Новосибирске

Ночью в субботу, 1 февраля 2025 года, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП — пострадали двое детей. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Авария произошла в 3 часа. Предварительно, Kia K5 (водитель 1990 года рождения) двигалась по улице Станционная, у дома № 86/4 автомобиль въехал в Mitsubishi Lancer, который стоял на светофоре.
Пострадали мальчик 2017 г. р. и девочка 2015 г. р., сидевшие в Mitsubishi. Их доставили в больницу.
На место выезжали сотрудники МАСС и наряд ДПС.