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Мальчик и девочка попали в больницу после ночного ДТП в Новосибирске

Дети сидели в машине, в которую влетел другой автомобиль.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

Ночью в субботу, 1 февраля 2025 года, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП — пострадали двое детей. Подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария произошла в 3 часа. Предварительно, Kia K5 (водитель 1990 года рождения) двигалась по улице Станционная, у дома № 86/4 автомобиль въехал в Mitsubishi Lancer, который стоял на светофоре.

Пострадали мальчик 2017 г. р. и девочка 2015 г. р., сидевшие в Mitsubishi. Их доставили в больницу.

На место выезжали сотрудники МАСС и наряд ДПС.