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В Красноярске разыскивают рыжую 16-летнюю девочку с татуировками

В Красноярске продолжаются поиски 16-летней Полины Сватковой, которая пропала 31 января.

Об этом сообщили представители волонтерской группы «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

Девочка вышла из дома на улице Академика Павлова, 33, в 7 утра и до настоящего времени не вернулась. Волонтеры активно занимаются сбором информации и поиском следов подростка. О ее пропаже также была проинформирована полиция.

Приметы Полины: рост около 165 см, худощавое телосложение, рыжие волосы длиной ниже плеч. На момент исчезновения она была одета в черную короткую куртку, темно-серые джинсы и бежевые «угги».

У девочки есть три татуировки: на левой руке изображены красные цветы и сердце с надписью «мама», а также татуировка в области лопаток с изображением глаз.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Полины, просят обратиться в дежурную часть по телефону 8 (391) 213−45−77, по номеру 112 или к волонтерам по телефону 8−950−99−66−066.