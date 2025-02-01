В Красноярске разыскивают рыжую 16-летнюю девочку с татуировками

Об этом сообщили представители волонтерской группы «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.
Девочка вышла из дома на улице Академика Павлова, 33, в 7 утра и до настоящего времени не вернулась. Волонтеры активно занимаются сбором информации и поиском следов подростка. О ее пропаже также была проинформирована полиция.
Приметы Полины: рост около 165 см, худощавое телосложение, рыжие волосы длиной ниже плеч. На момент исчезновения она была одета в черную короткую куртку, темно-серые джинсы и бежевые «угги».
У девочки есть три татуировки: на левой руке изображены красные цветы и сердце с надписью «мама», а также татуировка в области лопаток с изображением глаз.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Полины, просят обратиться в дежурную часть по телефону