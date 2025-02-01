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Избившего жителей Башкирии мужчину задержали в Тюмени

Избившего жителей Башкирии мужчину задержали в Тюмени.

Источник: Reuters

Полицейские задержали в Тюмени 28-летнего мужчину, подозреваемого в избиении двух жителей Башкирии 36 и 35 лет. Конфликт произошёл в Туймазинском районе республики.

Пострадавшие госпитализированы с травмами головы после конфликта, возникшего в баре, сообщает региональное МВД. После распития алкоголя между ними и гостем заведения завязалась драка. Последний нанёс несколько ударов руками.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Как выяснилось, он оказался ранее судимым и признал свою вину, объяснив, что приехал в Туймазинский район к родственникам.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям 115 и 111 УК РФ. Подозреваемый задержан, мера пресечения будет определена в ближайшее время.