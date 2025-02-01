Избившего жителей Башкирии мужчину задержали в Тюмени.

Полицейские задержали в Тюмени 28-летнего мужчину, подозреваемого в избиении двух жителей Башкирии 36 и 35 лет. Конфликт произошёл в Туймазинском районе республики.
Пострадавшие госпитализированы с травмами головы после конфликта, возникшего в баре, сообщает региональное МВД. После распития алкоголя между ними и гостем заведения завязалась драка. Последний нанёс несколько ударов руками.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Как выяснилось, он оказался ранее судимым и признал свою вину, объяснив, что приехал в Туймазинский район к родственникам.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям 115 и 111 УК РФ. Подозреваемый задержан, мера пресечения будет определена в ближайшее время.