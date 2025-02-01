В Свердловской области произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы

Первое ДТП произошло 31 января около 19:30 в Ачитском районе на улице Первомайской. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva наехал на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм 44-летний местный житель скончался на месте происшествия до прибытия медиков.