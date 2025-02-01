В Свердловской области произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют два смертельных ДТП с пешеходами в Свердловской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Первое ДТП произошло 31 января около 19:30 в Ачитском районе на улице Первомайской. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva наехал на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм 44-летний местный житель скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Установлено, что за рулем автомобиля находился 43-летний мужчина со стажем вождения 10 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
— При проверке на состояние опьянения выявлено содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Второе происшествие случилось 1 февраля около 04:20 на 44 километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель.
По предварительной информации, водитель Chevrolet Klan наехал на пешехода, который пересекал дорогу в темное время суток без светоотражающих элементов. 32-летний житель Карпинска также погиб на месте.
Установлено, что за рулем находился 31-летний мужчина с трехлетним стажем вождения. Он сообщил, что пытался избежать столкновения, но не смог контролировать автомобиль. Ранее мужчина привлекался четыре раза к административной ответственности за нарушение ПДД.
В обоих случаях проводятся процессуальные действия для выяснения причин и обстоятельств ДТП. Расследование продолжается.