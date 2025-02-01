Роспотребнадзор закрыл второй ресторан «Вилла Паста» в Москве

Второй закрытый ресторан находится по адресу улица Пятницкая, дом 26. По данным ведомства, там тоже не соблюдали условия хранения пищи и не поддерживали удовлетворительное состояние производственных помещений и оборудования. Кроме того, в ресторане нет дезинфицирующих средств для мытья посуды и уборки, отсутствует раздевалка для персонала, не проводился осмотр сотрудников, занятых готовкой, на наличие признаков инфекционных заболеваний. С реализации было снято 157 кг кулинарной продукции.