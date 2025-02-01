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Роспотребнадзор закрыл второй ресторан «Вилла Паста» в Москве

Роспотребнадзор опечатал второй за неделю ресторан «Вилла Паста» в Москве. Причиной ведомство назвало нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность обоих ресторанов по решению судов приостановлена на срок до 90 суток.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 31 января, управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что закрыло ресторан «Вилла Паста» по адресу улица Большая Дмитровка, дом 32 строение 1. В числе выявленных там нарушений — несоблюдение сроков годности и условий хранения продукции и сырья, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, отсутствие умывальников для мытья рук персонала. По результатам проверки в ресторане сняли с реализации 28 кг кулинарной продукции.

Второй закрытый ресторан находится по адресу улица Пятницкая, дом 26. По данным ведомства, там тоже не соблюдали условия хранения пищи и не поддерживали удовлетворительное состояние производственных помещений и оборудования. Кроме того, в ресторане нет дезинфицирующих средств для мытья посуды и уборки, отсутствует раздевалка для персонала, не проводился осмотр сотрудников, занятых готовкой, на наличие признаков инфекционных заболеваний. С реализации было снято 157 кг кулинарной продукции.

В декабре 2024 года Роспотребнадзор опечатал два кафе «Моремания» в Москве. Специалисты ведомства выявили там санитарные нарушения, было изъято 73 кг кулинарной продукции, полуфабрикатов и сырья.

Роспотребнадзор