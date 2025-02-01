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ФСБ установила автора видеоролика с разжиганием ненависти к узбекам

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. ФСБ РФ установила автора видеоролика в YouTube с высказываниями, сделанными от имени якобы русского националиста, о вражде к узбекам. Им оказался гражданин Украины, поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации. Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем 1984 года рождения, уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ», — заявили в ЦОС.

«Также заслуживает внимания, что видеоролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам», — добавили в ФСБ. Распространенный в социальных медиа видеоролик вызвал широкий резонанс как у узбекской, так и у российской общественности.

Этот инцидент, подчеркнули в ФСБ России, «свидетельствует о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом».

ФСБ