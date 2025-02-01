ФСБ установила автора видеоролика с разжиганием ненависти к узбекам

Этот инцидент, подчеркнули в ФСБ России, «свидетельствует о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом».