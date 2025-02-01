Гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия, задержали в Актюбинской области

В полиции рассказали, что гражданина Узбекистана заметили на железнодорожном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области. Выяснилось, что он объявлен в розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Молдовы за незаконную перевозку наркотических средств.