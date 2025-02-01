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Гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия, задержали в Актюбинской области

Иностранца, который был объявлен в международный розыск, задержали в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В полиции рассказали, что гражданина Узбекистана заметили на железнодорожном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области. Выяснилось, что он объявлен в розыск Национальным центральным бюро Интерпола МВД Молдовы за незаконную перевозку наркотических средств.

«В 2013 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку наркотических веществ. При попытке въезда в Молдову у него было обнаружено 46 граммов героина», — пояснили стражи порядка.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.