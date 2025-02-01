Стали известны подробности ограбления банка в Екатеринбурге

По его словам, злоумышленник похитил крупную сумму денежных средств не только в российской, но и в иностранной валюте — долларах, евро, юанях и дирхамах. Несмотря на то, что по предварительным данным неизвестный вынес из отделения порядка 7 млн рублей, точная сумма ущерба, причиненная банку, еще устанавливается.
По данным МВД, тревожная кнопка была нажата в 19:18. Наряд ЧОП прибыл на место ЧП в 19:25, однако грабитель уже успел скрыться.
«В настоящее время оперуполномоченные продолжают опрашивать жильцов близлежащего к зданию банка жилого сектора с целью установления возможных очевидцев. Отрабатываются возможные пути отхода преступника и лица, склонные к такого рода криминальным эпизодам. Расследование продолжается, оно находится на контроле регионального главка МВД», — рассказал полковник Горелых.
Он добавил, что по факту ограбления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 162 УК РФ — разбой. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.