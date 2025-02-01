Стали известны подробности ограбления банка в Екатеринбурге

По его словам, злоумышленник похитил крупную сумму денежных средств не только в российской, но и в иностранной валюте — долларах, евро, юанях и дирхамах. Несмотря на то, что по предварительным данным неизвестный вынес из отделения порядка 7 млн рублей, точная сумма ущерба, причиненная банку, еще устанавливается.