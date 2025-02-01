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Стали известны подробности ограбления банка в Екатеринбурге

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 февраля, УралПолит.Ru. Неизвестный, ограбивший екатеринбургское отделение банка на Эльмаше, угрожая предметом, похожим на пистолет, находился в помещении менее трех минут. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, злоумышленник похитил крупную сумму денежных средств не только в российской, но и в иностранной валюте — долларах, евро, юанях и дирхамах. Несмотря на то, что по предварительным данным неизвестный вынес из отделения порядка 7 млн рублей, точная сумма ущерба, причиненная банку, еще устанавливается.

По данным МВД, тревожная кнопка была нажата в 19:18. Наряд ЧОП прибыл на место ЧП в 19:25, однако грабитель уже успел скрыться.

«В настоящее время оперуполномоченные продолжают опрашивать жильцов близлежащего к зданию банка жилого сектора с целью установления возможных очевидцев. Отрабатываются возможные пути отхода преступника и лица, склонные к такого рода криминальным эпизодам. Расследование продолжается, оно находится на контроле регионального главка МВД», — рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что по факту ограбления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 162 УК РФ — разбой. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.