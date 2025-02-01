Белорус потерял на «инвестициях» более 120 тысяч рублей — отдал даже зарплату

65-летний житель Минска стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего лишился огромной суммы — более 120 тысяч белорусских рублей. Как рассказали правоохранители, в марте 2024 года мужчину увидел на одном из сайтов заманчивое объявление об инвестировании, которое обещает стремительной увеличение капиталов. На сайте он заполнил анкету, указал свои данные. С ним очень оперативно связались «представители биржи», которые все так же стремительно переключили его на «опытных агентов».
Мужчина начал «инвестировать» — под руководством опытных кураторов переводил свои деньги на указанные ими счета. Суммы были существенные: в оборот пошли и накопления мужчины, и его зарплата. В какой-то момент он оформил на себя кредит, полученные деньги тоже «инвестировал».
Через некоторое время мошенники предложили ему, чтобы не связываться с банковскими транзакциями, передать деньги через курьера, что он и сделал.
После этого «операторы биржу» перестали выходить с ним на связь, только тогда он понял, что попался на удочку мошенников, написал заявление в милицию.
Общая сумма, которую потерял мужчина, составляет более 120 тысяч белорусских рублей.
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.
Ранее мы писали о решении, которое вынес суд в Минске по делу о рухнувшей в парке отдыха аттракционе (тут про это).