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Белорус потерял на «инвестициях» более 120 тысяч рублей — отдал даже зарплату

65-летний белорус потерял на «инвестициях» в мошенническую биржу более 120 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

65-летний житель Минска стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего лишился огромной суммы — более 120 тысяч белорусских рублей. Как рассказали правоохранители, в марте 2024 года мужчину увидел на одном из сайтов заманчивое объявление об инвестировании, которое обещает стремительной увеличение капиталов. На сайте он заполнил анкету, указал свои данные. С ним очень оперативно связались «представители биржи», которые все так же стремительно переключили его на «опытных агентов».

Мужчина начал «инвестировать» — под руководством опытных кураторов переводил свои деньги на указанные ими счета. Суммы были существенные: в оборот пошли и накопления мужчины, и его зарплата. В какой-то момент он оформил на себя кредит, полученные деньги тоже «инвестировал».

Через некоторое время мошенники предложили ему, чтобы не связываться с банковскими транзакциями, передать деньги через курьера, что он и сделал.

После этого «операторы биржу» перестали выходить с ним на связь, только тогда он понял, что попался на удочку мошенников, написал заявление в милицию.

Общая сумма, которую потерял мужчина, составляет более 120 тысяч белорусских рублей.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее мы писали о решении, которое вынес суд в Минске по делу о рухнувшей в парке отдыха аттракционе (тут про это).