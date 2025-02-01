Белорус потерял на «инвестициях» более 120 тысяч рублей — отдал даже зарплату

65-летний житель Минска стал жертвой мошеннической схемы, в результате чего лишился огромной суммы — более 120 тысяч белорусских рублей. Как рассказали правоохранители, в марте 2024 года мужчину увидел на одном из сайтов заманчивое объявление об инвестировании, которое обещает стремительной увеличение капиталов. На сайте он заполнил анкету, указал свои данные. С ним очень оперативно связались «представители биржи», которые все так же стремительно переключили его на «опытных агентов».