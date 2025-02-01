В аэропорту Шереметьево предупредили об опасных точках Wi-Fi

Специалисты также перечислили наиболее распространенные схемы мошенничества в мессенджерах, в том числе с использованием QR-кодов, через которые незнакомцы призывают присоединиться к групповому чату, что может привести к краже аккаунта жертвы. Также мошенники рассылают ссылки от имени сервиса поддержки в Telegram, которые ведут на фишинговые сайты.