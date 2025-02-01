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В аэропорту Шереметьево предупредили об опасных точках Wi-Fi

В пресс-службе аэропорта Шереметьево предупредили пассажиров об участившихся случаях кибермошенничества и рассказали о самых популярных мошеннических схемах. Об этом сообщает Telegram-канал Ассоциации туроператоров (АТОР).

Источник: Ave Calvar/CC0

Так, представители аэропорта настоятельно рекомендуют путешественникам пользоваться только официальной бесплатной сетью «_Sheremetyevo WI-FI». Авторизация в этой сети осуществляется по номеру телефона. Подключение к неофициальным публичным точкам Wi-Fi может быть опасным.

Специалисты также перечислили наиболее распространенные схемы мошенничества в мессенджерах, в том числе с использованием QR-кодов, через которые незнакомцы призывают присоединиться к групповому чату, что может привести к краже аккаунта жертвы. Также мошенники рассылают ссылки от имени сервиса поддержки в Telegram, которые ведут на фишинговые сайты.

Псевдоподдержка в свою очередь отправляет фейковые сообщения о запросе на удаление учетной записи. Переход по такой ссылке отмены запроса приводит к потере аккаунта.

Кроме того, россиян предупредили о следующих схемах в мессенджерах: фейковые голосования, ведущие на фишинговые сайты, рассылка вируса Mamont, который после установки крадет данные и деньги жертвы, и фейковые предложения работы с целью хищения личных данных и средств.

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