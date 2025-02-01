Жительница Башкирии пожаловалась Бастрыкину на затянувшееся расследование причин взрыва газа в многоэтажке

Напомним, 2 июля 2024 года на первом этаже многоэтажки по улице Артема в Стерлитамаке произошел взрыв газа. В результате ЧП погибла 66-летняя местная жительница, и шесть человек пострадали: три женщины 26, 36 и 39 лет, двое мужчин 27 и 57 лет, а также двое детей: 8-месячный ребенок и 9-летняя девочка.