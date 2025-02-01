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Жительница Башкирии пожаловалась Бастрыкину на затянувшееся расследование причин взрыва газа в многоэтажке

Глава СКР потребовал доложить о расследовании дела о взрыве газа в Стерлитамаке.

Источник: Комсомольская правда

Накануне жительница Стерлитамака пожаловалась на затянувшееся расследование причин взрыва газа в многоэтажке на улице Артема. Женщина, проживающая в том самом доме написала обращение в приемную Следственного комитета России на имя председателя Александра Бастрыкина.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, местная жительница заявила, что расследование дела затянулось, а установление причин и обстоятельств ЧП ведется не в полном объеме. После поступившего обращения в ведомстве началась процессуальная проверка.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Владимировичу Архангельскому доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Кроме того, А. И. Бастрыкин поручил В. В. Архангельскому ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах, — говорится в сообщении Следкома по Башкирии.

Напомним, 2 июля 2024 года на первом этаже многоэтажки по улице Артема в Стерлитамаке произошел взрыв газа. В результате ЧП погибла 66-летняя местная жительница, и шесть человек пострадали: три женщины 26, 36 и 39 лет, двое мужчин 27 и 57 лет, а также двое детей: 8-месячный ребенок и 9-летняя девочка.

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