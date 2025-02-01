МЧС: водолазные группы собирают мазут в Витязево

Кроме того, мониторинг акватории проводится с помощью БПЛА и морских судов.
Параллельно с этими работами ежедневно 416 межведомственных мониторинговых групп проводят поиск на всем протяжении прибрежной зоны в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.
«Проводится обследование береговой линии протяженностью более 970 км. В акватории Черного моря обследовано более 6 400 кв.км (за сутки — 184 кв.км), сорбентом обработано 50 715 кв.м.», — сообщили в МЧС России.
В Краснодарском крае выбросы мазута сконцентрированы на 14 основных участках. Всего с начала работ собрано более 178 тыс. т. загрязненного песка и грунта.
Для ликвидации последствий аварии в Керченском проливе в общем задействованы более 5000 человек и свыше 600 единиц техники.