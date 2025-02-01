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МЧС: водолазные группы собирают мазут в Витязево

В хронике ликвидации последствий экологической катастрофы от МЧС сегодня сообщается, что водолазные группы работают на глубине в районе причала курортного поселка Витязево под Анапой. Там обнаружены фракции мазута.

Источник: Freepik

Кроме того, мониторинг акватории проводится с помощью БПЛА и морских судов.

Параллельно с этими работами ежедневно 416 межведомственных мониторинговых групп проводят поиск на всем протяжении прибрежной зоны в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

«Проводится обследование береговой линии протяженностью более 970 км. В акватории Черного моря обследовано более 6 400 кв.км (за сутки — 184 кв.км), сорбентом обработано 50 715 кв.м.», — сообщили в МЧС России.

В Краснодарском крае выбросы мазута сконцентрированы на 14 основных участках. Всего с начала работ собрано более 178 тыс. т. загрязненного песка и грунта.

Для ликвидации последствий аварии в Керченском проливе в общем задействованы более 5000 человек и свыше 600 единиц техники.

экология