В акватории Черного моря собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов

В Краснодарском крае обследовали 265 км берега. За последние сутки обнаружены выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. В общей сложности вывезено почти 177 тыс. тонн загрязненного грунта.
В Крыму за сутки обследовали почти 543 км берега, вывезено 588 тонн грунта. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезено более 615 тонн загрязненного песка и грунта.
15 декабря перевозившие мазут танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском заливе 15 декабря. В результате аварии нефтепродукты попали в море. В регионе ввели режимы ЧС регионального и федерального характера. Судовладелец «Волгонефти-239» обвинил порт Кавказ в крушении.