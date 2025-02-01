В акватории Черного моря собрали более 178 тыс. тонн нефтепродуктов

В Керченском проливе после разлива мазута ежедневно обследуется более 970 км берега, сообщило МЧС. По его данным, в акватории Черного моря собрали уже свыше 178 тыс. тонн нефтепродуктов. К ликвидации последствий ЧС привлечены порядка 5000 человек и свыше 600 единиц техники.