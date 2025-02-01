Конфликт в российском городе закончился стрельбой, двое попали в больницу

Инцидент произошел 1 февраля возле одного из домов на улице Бехтерева. Между несколькими людьми произошла ссора, и один из оппонентов достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в 25-летнего мужчину и 38-летнюю женщину.
В результате обоих пострадавших доставили в медицинское учреждение. Информации об их состоянии не поступало. Предварительно, злоумышленник стрелял в мужчину и женщину из травматического оружия.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося, а также местонахождение стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Липецкач».