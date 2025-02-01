Собственник кафе в Кунгуре отправлен под домашний арест

По информации «Ъ-Прикамье», в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 марта.
Ранее за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека, из них 13 — дети. Все они приобретали шаурму в одном и том же заведении общественного питания. По предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза.
Кунгурским СУ СК России по Пермскому краю по факту отравления граждан в одном из кафе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).