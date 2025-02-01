ДТП с участием полицейской машины произошло на Московском шоссе в Петербурге

Утром в субботу в Петербурге произошло страшное ДТП. Три автомобиля столкнулись на Московском шоссе, среди которых полицейская машина. Как видно из фотографий очевидцев, в аварию также попал заказной микроавтобус и грузовик, которые перевернулся в результате столкновения. У полицейской машины оторвало крышу. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».