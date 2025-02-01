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В Уфе полностью сгорел магазин электроники

В Уфе полностью сгорел магазин электроники.

Сегодня утром в Уфе сгорел магазин электроники. Как сообщает главное управление МЧС по Башкирии, возгорание торгового заведения произошло на улице Комсомольская.

Оперативно прибывшие на место пожарные потушили огонь и не допустили распространения огня на большую площадь.

Магазин расположен на первом этаже многоэтажного дома. Из дома самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе трое детей. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Жильцы дома выразили сотрудникам МЧС России благодарность за оперативное тушение.

Ранее в Башкирии в реанимации скончалась 59-летняя женщина, получившая ожоги в пожаре. Огнеборцы эвакуировали её из горящего дома в минувший четверг. К сожалению, полученные ею травмы были тяжёлыми.

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