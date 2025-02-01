В Уфе полностью сгорел магазин электроники.

Сегодня утром в Уфе сгорел магазин электроники. Как сообщает главное управление МЧС по Башкирии, возгорание торгового заведения произошло на улице Комсомольская.
Оперативно прибывшие на место пожарные потушили огонь и не допустили распространения огня на большую площадь.
Магазин расположен на первом этаже многоэтажного дома. Из дома самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе трое детей. К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Жильцы дома выразили сотрудникам МЧС России благодарность за оперативное тушение.
Ранее в Башкирии в реанимации скончалась 59-летняя женщина, получившая ожоги в пожаре. Огнеборцы эвакуировали её из горящего дома в минувший четверг. К сожалению, полученные ею травмы были тяжёлыми.