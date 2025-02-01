Украинский врач, в салоне которой погибла от неудачной косметологии бизнесвумен, сбежала из Молдовы

Национальное агентство общественного здоровья проведет проверку в салоне Dr. Serebrova Clinic, где во время процедуры аппаратной подтяжки лица погибла владелица бутика женской одежды в одном из торговых центров города Любовь Бабуцки.
Минздрав сообщил, что далее будет подготовлен отчет для принятия дальнейших решений.
По данным источников одного из молдавских СМИ, женщина могла погибнуть после введения общего наркоза без соответствующих на это разрешений. Пока неясно, в какой именно момент произошла смерть.
Возбуждено уголовное дело.
Известно, что косметологическая клиника, в которой Бабуцки делала процедуру, принадлежит пластическому хирургу из Киева Ирине Бородкиной, которая после трагедии спешно покинула страну.
Прощание с бизнесвумен состоится в воскресенье, 2 февраля в 11:00 в селе Фештелица Штефан-Водского района, сообщил бутик Mona Lisa, владелицей которого была погибшая.