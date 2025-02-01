Россиянка решила заработать на криптобирже и лишилась 2,8 млн рублей

После этого пострадавшая перевела ещё 200 тыс. руб. На протяжении месяца женщина общалась с лжеброкерами, которые постоянно были на связи. За это время они убедили ее оформить несколько кредитов на сумму 2,6 млн руб., заложить квартиру, а также занять деньги у матери. Осознав, что стала жертвой аферистов, красноярка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.