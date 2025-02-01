Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом под Воронежем

Смертельное лобовое ДТП произошло в Рамонском районе на 9 км трассы М-4 «Дон» утром 31 января. Водитель автомобиля «Лада Приора» погиб на месте. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
По предварительным данным полиции, 27-летний парень находился за рулем легковушки. Примерно в 9:45 он выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, которым управлял 40-летний мужчина. От удара «Приору» отбросило в кювет, а КамАЗ перевернулся на проезжей части. Водитель легковушки погиб, а автомобилиста из грузовика доставили в больницу.
Полиция продолжает проверку, выясняет обстоятельства аварии.