Водитель легковушки погиб в ДТП с КамАЗом под Воронежем

По предварительным данным полиции, 27-летний парень находился за рулем легковушки. Примерно в 9:45 он выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, которым управлял 40-летний мужчина. От удара «Приору» отбросило в кювет, а КамАЗ перевернулся на проезжей части. Водитель легковушки погиб, а автомобилиста из грузовика доставили в больницу.