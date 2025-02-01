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Пенсионер утонул в ванне в Минске

Как информирует пресс-служба МЧС, в одной из столичных квартир в ванне утонул пенсионер.

Сообщение об обнаружении утонувшего мужчины 1941 г.р. поступило спасателям 31 января в 16:05.

Уточняется, что трагедия произошла в квартире по ул. Сердича. Прибывшие на место ЧП работники МЧС извлекли тело погибшего.

несчастный случай