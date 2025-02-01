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Под Самарой столкнулись три фуры, пострадал один человек

В пятницу, 31 января, в Волжском районе на 55 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» около 13:10 47-летний мужчина на тягаче DAF с полуприцепом допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем SITRAK с полуприцепом.

SITRAK отбросило на движущийся в попутном направлении тягач Skania с полуприцепом.

В ДТП пострадал водитель DAF, он госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.