Под Самарой столкнулись три фуры, пострадал один человек

В пятницу, 31 января, в Волжском районе на 55 км автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» около 13:10 47-летний мужчина на тягаче DAF с полуприцепом допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем SITRAK с полуприцепом.