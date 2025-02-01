В Чурилово полицейские задержали наркокурьера-закладчика

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Воробьева в мкр Чурилово патрульные задержали подозрительного мужчину. При проверке документов и личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Об этом сообщает УМВД областного центра.