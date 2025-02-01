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В Чурилово полицейские задержали наркокурьера-закладчика

Челябинца подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

В Тракторозаводском районе Челябинска на улице Воробьева в мкр Чурилово патрульные задержали подозрительного мужчину. При проверке документов и личном досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Об этом сообщает УМВД областного центра.

26-летнего мужчину доставили в отделение, а порошок отправили на исследование. Результаты показали, что содержимое свертков является синтетическим наркотиком PVP весом около двух граммов.

«В ходе работы с подозреваемым, ранее не судимым местным жителем, оперативниками установлено, что незадолго до задержания он разложил на территории Тракторозаводского района 25 свертков с аналогичным веществом с целью сбыта бесконтактным способом», — уточнили в пресс-службе полиции.

При проведении обысков в квартире челябинца изъято еще 15 граммов наркотического средства PVP. Общий вес конфискованных запрещенных веществ составил около 25 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещён в изолятор временного содержания.