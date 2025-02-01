Школьник пять часов провел под глыбой снега, съехавшей с крыши в российском регионе

Полицейские искали ребенка до глубокой ночи. В какой-то момент они обратили внимание на снежную кучу, которая сошла с кровли здания. Начав разгребать сугроб, они обнаружили там ватрушку, на которой катался мальчик. После этого они откапали и самого школьника. Выяснилось, что он провел там около пяти часов.