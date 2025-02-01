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Школьник пять часов провел под глыбой снега, съехавшей с крыши в российском регионе

Под Кировом восьмилетний мальчик пять часов провел под глыбой снега, съехавшей на него с крыши. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел 31 января в поселке Нагорский. Местная жительница обратилась в полицию с сообщением о том, что ее сын не вернулся с прогулки. Сотрудники правоохранительных органов определили маршруты, по которым мог следовать мальчик, и приступили к поискам.

Полицейские искали ребенка до глубокой ночи. В какой-то момент они обратили внимание на снежную кучу, которая сошла с кровли здания. Начав разгребать сугроб, они обнаружили там ватрушку, на которой катался мальчик. После этого они откапали и самого школьника. Выяснилось, что он провел там около пяти часов.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, информации о его состоянии не поступало. Стражи порядка дадут правовую оценку действиям собственника, который не обеспечил очистку снега с кровли.