Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе рано утром горел магазин электроники на первом этаже многоэтажки

В Уфе пожарные потушили возгорание в магазине электроники на первом этаже многоэтажки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 1 февраля, в Уфе на улице Комсомольской сгорел магазин электроники, расположенный на первом этаже. Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место и не допустили распространения огня.

По данным МЧС по Башкирии, площадь возгорания внутри магазина составила около 10 квадратных метров. Сотрудники пожарной охраны не допустили его распространение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Из квартир с этажей выше самостоятельно эвакуировались 9 человек, в том числе трое детей.

Жильцы дома № 15 по улице Комсомольской поблагодарили сотрудников МЧС за оперативное тушение пожара, передает пресс-служба ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.