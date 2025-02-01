В Уфе рано утром горел магазин электроники на первом этаже многоэтажки

По данным МЧС по Башкирии, площадь возгорания внутри магазина составила около 10 квадратных метров. Сотрудники пожарной охраны не допустили его распространение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Из квартир с этажей выше самостоятельно эвакуировались 9 человек, в том числе трое детей.