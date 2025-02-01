В Уфе рано утром горел магазин электроники на первом этаже многоэтажки

Сегодня утром, 1 февраля, в Уфе на улице Комсомольской сгорел магазин электроники, расположенный на первом этаже. Сотрудники пожарной охраны оперативно прибыли на место и не допустили распространения огня.
По данным МЧС по Башкирии, площадь возгорания внутри магазина составила около 10 квадратных метров. Сотрудники пожарной охраны не допустили его распространение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Из квартир с этажей выше самостоятельно эвакуировались 9 человек, в том числе трое детей.
Жильцы дома № 15 по улице Комсомольской поблагодарили сотрудников МЧС за оперативное тушение пожара, передает пресс-служба ведомства.
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