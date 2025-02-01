Начальник отдела закупок МУ «ДЭП» Сарова задержан за взятку

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области, обвиняемый без проведения тендера заключил муниципальный контракт на поставку оборудования для нужд учреждения с ООО «ГК “ВелундСталь-Е” как с единственным поставщиком на сумму более 8 млн рублей. В результате своих неправомерных действий в пользу коммерческой организации должностное лицо получило от подрядчика взятку в крупном размере.