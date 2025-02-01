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Начальник отдела закупок МУ «ДЭП» Сарова задержан за взятку

Начальник отдела закупок МУ «ДЭП» Сарова обвиняется в получении взятки.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области, обвиняемый без проведения тендера заключил муниципальный контракт на поставку оборудования для нужд учреждения с ООО «ГК “ВелундСталь-Е” как с единственным поставщиком на сумму более 8 млн рублей. В результате своих неправомерных действий в пользу коммерческой организации должностное лицо получило от подрядчика взятку в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован на 2 месяца. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности.

ФСБ