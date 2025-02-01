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Пятиклассница спасла мужчину во время пожара в Челябинской области

В городе Сатка Челябинской области школьница помогла спасти мужчину из горящего дома, пострадавший отравился продуктами горения. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Пятиклассница возвращалась с тренировки и услышала крики о помощи, которые раздавались из горящего дома. Девочка не растерялась и позвонила в экстренные службы.

Прибывшие на место пожарные в цокольном этаже дома нашли обессиленного мужчину, он отравился продуктами горения и не мог самостоятельно передвигаться. Пострадавший передан медикам, огонь потушили на 16 квадратах. Причина возгорания устанавливается.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбраться на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче.

МЧС
пожары