В Благовещенске в домах восстановили водоснабжение

Как ранее сообщали в прокуратуре Амурской области, авария на водопроводной сети в Благовещенске оставила без водоснабжения 14 жилых домов, в которых проживают 735 человек, и детский сад, организована проверка.
«В Благовещенске восстановлено водоснабжение в домах на [улице] Фрунзе в районе Лазо — Пушкина — Краснофлотской», — говорится в сообщении.
По данным администрации, был организован подвоз воды, улицу перекрыли для движения автомобилей, проезд откроют ориентировочно к 20:00 (14:00 мск) 3 февраля.