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В Благовещенске в домах восстановили водоснабжение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Водоснабжение в домах в Благовещенске, где 31 января произошла авария на сетях, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Источник: Freepik

Как ранее сообщали в прокуратуре Амурской области, авария на водопроводной сети в Благовещенске оставила без водоснабжения 14 жилых домов, в которых проживают 735 человек, и детский сад, организована проверка.

«В Благовещенске восстановлено водоснабжение в домах на [улице] Фрунзе в районе Лазо — Пушкина — Краснофлотской», — говорится в сообщении.

По данным администрации, был организован подвоз воды, улицу перекрыли для движения автомобилей, проезд откроют ориентировочно к 20:00 (14:00 мск) 3 февраля.

ЖКХ