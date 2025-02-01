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В Ташкентской области на заправке у автобуса разорвались газовые баллоны

Vaib.uz (Узбекистан. 1 февраля). Сегодня в социальных сетях стремительно распространились видео с одной из газозаправочных станций в Ташкентской области. Очевидцы утверждали, что на заправке взорвался автобус.

Источник: Соцсети

В управлении МЧС по Ташкентской области рассказали обстоятельства инцидента.

Что случилось?

1 февраля в 08:40 на улице Навбахор в махалле «Регистан» Янгиюльского района произошёл инцидент на газозаправочной станции. Во время заправки автобуса Isuzu произошла утечка газа. Причиной стало сорвавшееся металлическое соединительное устройство, которое отвечает за подачу газа в баллоны.

Из-за этого газ высокого давления резко вырвался наружу, что привело к разрыву газовых баллонов. В результате выбило стёкла автобуса, повредился кузов транспортного средства, было повреждено оборудование заправочной станции.

К счастью, жертв и пострадавших нет. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств происшествия.