В Ташкентской области на заправке у автобуса разорвались газовые баллоны

В управлении МЧС по Ташкентской области рассказали обстоятельства инцидента.
Что случилось?
1 февраля в 08:40 на улице Навбахор в махалле «Регистан» Янгиюльского района произошёл инцидент на газозаправочной станции. Во время заправки автобуса Isuzu произошла утечка газа. Причиной стало сорвавшееся металлическое соединительное устройство, которое отвечает за подачу газа в баллоны.
Из-за этого газ высокого давления резко вырвался наружу, что привело к разрыву газовых баллонов. В результате выбило стёкла автобуса, повредился кузов транспортного средства, было повреждено оборудование заправочной станции.
К счастью, жертв и пострадавших нет. В настоящее время ведётся расследование обстоятельств происшествия.