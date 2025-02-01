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В Таганроге женщина осталась без дома из-за неисправной печи

В Таганроге женщина осталась без крыши над головой из-за перекала печи.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге женщина осталась без дома из-за перекала печи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 30 января в садовом товариществе «Ягодка».

Согласно опубликованной информации, дом начал полыхать около 19:48. Огонь за считанные минуты охватил часть жилища. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.

На месте ЧП работали 16 спасателей и четыре автоцистерны. К счастью, обошлось без пострадавших.