В Ленобласти рецидивист с подругой украли двух чихуахуа на 142 тысячи рублей

Случай произошел на Пражской улице в городе Кудрово. По предварительной информации, 43-летний мужчина украл двух собак не один, а вместе со своей знакомой. Они уже задержаны правоохранительными органами.
Оказалось, что и подруга рецидивиста ранее занималась преступной деятельностью: до этого она украла из квартиры другой жительницы Кудрова личные вещи на сумму 60 тысяч рублей.
Помимо этого, сам преступник ранее был осужден за грабеж, кражи, угон автомобилей, незаконное приобретение наркотиков и многое другое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает телеканал.
Воровством животных занимаются и дети. В Крыму задержали двух девочек-подростков, которые украли кота из московского зоомагазина. Выяснилось, что девочки раньше уже воровали животных и красили их в яркие цвета. Что известно об этом случае и что грозит девочкам — в материале «Вечерней Москвы».