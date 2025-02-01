В Ленобласти рецидивист с подругой украли двух чихуахуа на 142 тысячи рублей

Воровством животных занимаются и дети. В Крыму задержали двух девочек-подростков, которые украли кота из московского зоомагазина. Выяснилось, что девочки раньше уже воровали животных и красили их в яркие цвета. Что известно об этом случае и что грозит девочкам — в материале «Вечерней Москвы».