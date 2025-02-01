Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти рецидивист с подругой украли двух чихуахуа на 142 тысячи рублей

В Ленинградской области рецидивист и его подруга похитили двух собак породы чихуахуа, стоимость которых составляет 142 тысячи рублей. Об этом в субботу, 1 февраля, рассказали на телеканале РЕН ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Случай произошел на Пражской улице в городе Кудрово. По предварительной информации, 43-летний мужчина украл двух собак не один, а вместе со своей знакомой. Они уже задержаны правоохранительными органами.

Оказалось, что и подруга рецидивиста ранее занималась преступной деятельностью: до этого она украла из квартиры другой жительницы Кудрова личные вещи на сумму 60 тысяч рублей.

Помимо этого, сам преступник ранее был осужден за грабеж, кражи, угон автомобилей, незаконное приобретение наркотиков и многое другое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает телеканал.

Воровством животных занимаются и дети. В Крыму задержали двух девочек-подростков, которые украли кота из московского зоомагазина. Выяснилось, что девочки раньше уже воровали животных и красили их в яркие цвета. Что известно об этом случае и что грозит девочкам — в материале «Вечерней Москвы».

флора и фауна