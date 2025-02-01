В Омской области из-за неисправной печки погибла женщина

Сегодня, 1 февраля, в 4 часа утра в Таре загорелся частный дом. Площадь пожара составила 42 кв. метра, огонь тушили 9 сотрудников МЧС России, к месту ЧП приехали три пожарных машины.
Огонь ликвидировали довольно быстро, через 24 минуты, однако спасти хозяйку дома не удалось. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная печь.
Как сообщили в МЧС, накануне, вечером 31 января, пожар в частном жилом доме произошел и в городе Омске. В этом случае трагедии удалось избежать — двоих жильцов вовремя эвакуировали бойцы газодымозащитного звена.