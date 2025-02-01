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В Омской области из-за неисправной печки погибла женщина

Пожар произошел в частном доме в Таре.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 февраля, в 4 часа утра в Таре загорелся частный дом. Площадь пожара составила 42 кв. метра, огонь тушили 9 сотрудников МЧС России, к месту ЧП приехали три пожарных машины.

Огонь ликвидировали довольно быстро, через 24 минуты, однако спасти хозяйку дома не удалось. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная печь.

Как сообщили в МЧС, накануне, вечером 31 января, пожар в частном жилом доме произошел и в городе Омске. В этом случае трагедии удалось избежать — двоих жильцов вовремя эвакуировали бойцы газодымозащитного звена.