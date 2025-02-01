Мужчина вытащил пенсионерку из горящего дома в Бурятии

До этого сообщалось, что в Воронежской области студент пожарного отделения спас из горящего дома двоих маленьких детей. Молодой человек заметил, что соседний дом загорелся. Он услышал крики соседки и бросился на помощь. Он спас двоих детей, находившихся в доме, а затем стал оказывать помощь в тушении пожара, заливая огонь водой и используя мокрую ткань для защиты от дыма. Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, они вскрыли крышу и полностью ликвидировали горение.