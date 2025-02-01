В Уфе малыш застрял в диване.

Хватило одного неловкого движения, чтобы ребенок провалился между задней стенкой и корпусом дивана. Женщина попыталась самостоятельно вытащить сына, но все ее старания не увенчались успехом. Спасатели сняли заднюю стенку мягкой мебели и освободили перепуганного и заплаканного малыша.