В Уфе малыш застрял в диване.

Двухлетний мальчик застрял в диване. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской зашиты города, вчера сотрудники поисково-спасательного отряда оказали помощь малышу. Когда мама мальчика раскладывала диван, он играл рядом и решил взбираться на него.
Хватило одного неловкого движения, чтобы ребенок провалился между задней стенкой и корпусом дивана. Женщина попыталась самостоятельно вытащить сына, но все ее старания не увенчались успехом. Спасатели сняли заднюю стенку мягкой мебели и освободили перепуганного и заплаканного малыша.
Ребенок не пострадал и медпомощи не нуждался.