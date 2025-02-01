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В Уфе малыш застрял в диване

В Уфе малыш застрял в диване.

Источник: Башинформ

Двухлетний мальчик застрял в диване. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской зашиты города, вчера сотрудники поисково-спасательного отряда оказали помощь малышу. Когда мама мальчика раскладывала диван, он играл рядом и решил взбираться на него.

Хватило одного неловкого движения, чтобы ребенок провалился между задней стенкой и корпусом дивана. Женщина попыталась самостоятельно вытащить сына, но все ее старания не увенчались успехом. Спасатели сняли заднюю стенку мягкой мебели и освободили перепуганного и заплаканного малыша.

Ребенок не пострадал и медпомощи не нуждался.