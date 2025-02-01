Школьный автобус с детьми загорелся в Воронежской области

В результате происшествия никто из детей не пострадал, их вернули в школу. «Автобус был технически исправен, с действующим техническим осмотром, необходимые для эксплуатации документы в порядке. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.