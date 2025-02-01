Школьный автобус с детьми загорелся в Воронежской области

Как рассказали в пресс-службе МВД, около 9.15 водитель автобуса, 66-летний житель Каменского района, перевозивший детей, заметил задымление в моторном отсеке. Мужчина остановил автобус, сопровождающие вывели детей, а в этом время автомобилист потушил возгорание. Спасателям вызов поступил в 9.20. На момент прибытия пожарных подразделений возгорание уже было ликвидировано.
В результате происшествия никто из детей не пострадал, их вернули в школу. «Автобус был технически исправен, с действующим техническим осмотром, необходимые для эксплуатации документы в порядке. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.