В Петербурге раскрыли два нападения на медперсонал скорой помощи

Ранее, 26 января, в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что возле дома № 5 на Лыжном переулке водитель Audi напал на водителя «Скорой», избил его и скрылся. Уголовное дело возбудили по статье о причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Вскоре, 29 января, в полицию Невского района обратился фельдшер скорой помощи, сообщив, что его и его коллегу избил неизвестный в подъезде второго корпуса дома № 15 на Искровском проспекте, куда медики прибыли на вызов. Уголовное дело возбудили по статье о побоях (статья 116 УК РФ).