В Петербурге раскрыли два нападения на медперсонал скорой помощи

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга раскрыла два январских случая нападения на медперсонал скорой помощи, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее, 26 января, в полицию Приморского района поступило сообщение о том, что возле дома № 5 на Лыжном переулке водитель Audi напал на водителя «Скорой», избил его и скрылся. Уголовное дело возбудили по статье о причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Вскоре, 29 января, в полицию Невского района обратился фельдшер скорой помощи, сообщив, что его и его коллегу избил неизвестный в подъезде второго корпуса дома № 15 на Искровском проспекте, куда медики прибыли на вызов. Уголовное дело возбудили по статье о побоях (статья 116 УК РФ).
«Вчера, 31 января, сотрудники полиции раскрыли оба преступления. Сотрудники уголовного розыска Приморского района у дома 18 по улице Ильюшина по подозрению в совершении преступления задержали 43-летнего водителя “Ауди”, а сотрудники уголовного розыска Невского района по горячим следам задержали неработающего 39-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.
Водитель Audi уже отправлен под домашний арест, заключают в ГУМВД.