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Автомобиль перевернулся после ДТП в Уральске

Пострадали дети.

Источник: Мой город

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. Автомобиль перевернулся после ДТП в Уральске, пишет портал «Мой город».

Авария произошла недалеко от одного из вузов в районе Зачаганск. По словам очевидцев, после аварии из черной «Приоры» извлекали пострадавших детей.

В управлении здравоохранения сообщили, что всего пострадали три человека: 34-летняя женщина, 5-летний мальчик и 2-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Все были обследованы врачами, назначено амбулаторное лечение.

Полиция пока не прокомментировала ДТП, отмечает Мой город.