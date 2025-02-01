АСТАНА, 1 фев — Sputnik. Автомобиль перевернулся после ДТП в Уральске, пишет портал «Мой город».
Авария произошла недалеко от одного из вузов в районе Зачаганск. По словам очевидцев, после аварии из черной «Приоры» извлекали пострадавших детей.
В управлении здравоохранения сообщили, что всего пострадали три человека: 34-летняя женщина, 5-летний мальчик и 2-летняя девочка. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Все были обследованы врачами, назначено амбулаторное лечение.
Полиция пока не прокомментировала ДТП, отмечает Мой город.