В Самарской области пожар унес жизни 2 мужчин

В селе Печерском Самарской области произошел страшный пожар. В огне погибли двое мужчин, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Пожару присвоили 1-й БИС, на территории села вспыхнул частный дом и надворные постройки. Площадь возгорания оценили в 100 квадратных метров. К сожалению, в огне погибли двое мужчин, пострадала женщина, отметили в ведомстве.
Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую больницу Сызрани. В ликвидации пожара приняли участие 26 человек личного состава ПСЧ 47 противопожарной службы, 6 единиц техники и 3 звена ГДЗС.