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В Самарской области пожар унес жизни 2 мужчин

В Самарской области вспыхнул частный дом.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В селе Печерском Самарской области произошел страшный пожар. В огне погибли двое мужчин, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Пожару присвоили 1-й БИС, на территории села вспыхнул частный дом и надворные постройки. Площадь возгорания оценили в 100 квадратных метров. К сожалению, в огне погибли двое мужчин, пострадала женщина, отметили в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали в центральную городскую больницу Сызрани. В ликвидации пожара приняли участие 26 человек личного состава ПСЧ 47 противопожарной службы, 6 единиц техники и 3 звена ГДЗС.

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