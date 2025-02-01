Акмолинец избил таксиста, который не разрешил ему курить в машине

«В городское управление полиции обратился 47-летний мужчина с заявлением о нанесении побоев. Пострадавший рассказал, что 28 января он принял заказ через приложение и забрал клиента. Во время поездки пассажир закурил в салоне без разрешения. На замечание водителя он отреагировал агрессивно».