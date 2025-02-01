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В Уфе спасатели помогли двухлетнему ребенку, застрявшему в диване

Уфимские спасатели вызволили двухлетнего ребенка из западни в диване.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 31 января, в Уфе спасатели помогли двухлетнему ребенку и его маме. Малыш застрял в диване.

Как рассказали в Управлении гражданской защиты населения Уфы, когда мама раскладывала диван, мальчик играл рядом и в какой-то момент забрался туда. Как выяснилось в дальнейшем, малыш провалился в отсек между задней стенкой и корпусом дивана.

Мама пыталась самостоятельно вызволить ребенка, но не смогла. Тогда женщина позвонила в Службу спасения.

-Спасатели сняли заднюю стенку мягкой мебели и освободили перепуганного и заплаканного малыша, — сообщили в пресс-службе УГЗ Уфы.

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