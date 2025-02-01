В Уфе спасатели помогли двухлетнему ребенку, застрявшему в диване

Как рассказали в Управлении гражданской защиты населения Уфы, когда мама раскладывала диван, мальчик играл рядом и в какой-то момент забрался туда. Как выяснилось в дальнейшем, малыш провалился в отсек между задней стенкой и корпусом дивана.