Суд отправил в СИЗО экс-замглавы правления «Роснано» Подольского

31 января МВД сообщило о задержании трех бывших топ-менеджеров «Роснано» — помимо господина Подольского были задержаны управляющий директор по финансам компании Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. По версии следствия, в 2017 году в «Роснано» исказили данные в финотчестности и тем самым ввели в заблуждение акционера — государство.