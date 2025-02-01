Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил в СИЗО экс-замглавы правления «Роснано» Подольского

Мещанский суд Москвы отправил под арест второго топ-менеджера «Роснано» Бориса Подольского, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По решению суда срок ареста установлен на месяц и 28 суток, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: РИА "Новости"

31 января МВД сообщило о задержании трех бывших топ-менеджеров «Роснано» — помимо господина Подольского были задержаны управляющий директор по финансам компании Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. По версии следствия, в 2017 году в «Роснано» исказили данные в финотчестности и тем самым ввели в заблуждение акционера — государство.

Инициатором возбуждения дела стал новый топ-менеджмент «Роснано», сменивший в конце 2020 года команду Анатолия Чубайса. В компании ущерб от деятельности предыдущего топ-менеджмента оценивают более чем в 200 млрд руб.