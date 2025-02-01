Пьяный мужчина решил прогуляться по каналу в Петербурге и провалился под лед

Инцидент произошел на канале Грибоедова. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения прогуливался вдоль берега, но затем решил пройтись по льду. Он сделал пару шагов и провалился в воду — очевидцами случившегося стали несколько человек, которые находились на противоположном берегу.