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Пьяный мужчина решил прогуляться по каналу в Петербурге и провалился под лед

В Петербурге мужчина решил прогуляться по льду и провалился в воду. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел на канале Грибоедова. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения прогуливался вдоль берега, но затем решил пройтись по льду. Он сделал пару шагов и провалился в воду — очевидцами случившегося стали несколько человек, которые находились на противоположном берегу.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вызволили мужчину из воды. Его осмотрели медики. После этого пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с переохлаждением.

До этого в Тверской области прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед. По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура. Будет дана оценка действиям законных представителей, а также системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетних.