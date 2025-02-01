В Петербурге в массовом ДТП погиб полицейский и еще пять человек пострадали

По данным «Фонтанки», правоохранители ехали на сигнал о хищении, когда их Solaris столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и «Газелью» на пересечении Московского шоссе и Паровозной дороги. По предварительным данным, полицейская машина развернулась в зоне перекрестка на запрещающий сигнал светофора, после чего в нее врезались Mercedes-Benz Sprinter и «Газель».