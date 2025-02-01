Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге в массовом ДТП погиб полицейский и еще пять человек пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля, ФедералПресс. В Петербурге в ДТП на Московском шоссе погиб сотрудник патрульно-постовой службы Пушкинского УМВД. Кроме того, в аварии пострадали пять человек.

По данным «Фонтанки», правоохранители ехали на сигнал о хищении, когда их Solaris столкнулся с Mercedes-Benz Sprinter и «Газелью» на пересечении Московского шоссе и Паровозной дороги. По предварительным данным, полицейская машина развернулась в зоне перекрестка на запрещающий сигнал светофора, после чего в нее врезались Mercedes-Benz Sprinter и «Газель».

Полицейский, который ехал на пассажирском сиденьи, был госпитализирован, но врачи не смогли его спасти. Водитель остается в больнице. Он в тяжелом состоянии. Также пострадали минимум двое мужчин из микроавтобуса и водитель опрокинувшейся «Газели».